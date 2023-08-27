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Полиция задержала пассажира автомобиля, который открыл стрельбу из автомата

Во Владикавказе пассажир Lada Granta устроил стрельбу из автомата Калашникова

Владикавказские полицейские привлекли к ответственности мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД по РСО-Алания».

«В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Коцоева. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В результате было установлено транспортное средство, а также сам участник данного противоправного деяния, а именно пассажир автомобиля Lada Granta, который и произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного автомата», — говорится в сообщении.

Полиция задержала стрелка, против него могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Оружие изъято, судя по видео, это охолощенный автомат Калашникова.

Также, к административной ответственности несколько водителей, которые устроили на той же улице дрифт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на придомовой парковке сгорели шесть машин.

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