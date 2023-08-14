В Подмосковье ограбили дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС

Президента Ассоциации поддержки независимых АЗС ограбили, украв у него из дома в Подмосковье почти 265 тыс. рублей и дорогую одежду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Отмечается, что месяц назад в доме Михаила Беляка в Красногорске появилась домработница. 13 августа женщина забрала из дома 220 тыс. рублей, 340 фунтов стерлингов, несколько панам марки Hermes и кофт US POLOASS, духи Memo.
Но после того, как женщина забрала деньги и вещи, она пошла сдаваться в полицию. Однако позже выяснилось, что часть суммы она перевела родственникам в Узбекистан, а часть — потратила на себя.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полиция оштрафовала водителя, катавшего пассажира на крыше «Жигулей».