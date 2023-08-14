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В Подмосковье ограбили дом президента Ассоциации поддержки независимых АЗС

В Красногорске домработница ограбила главу Ассоциации поддержки независимых АЗС

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Depositphotos

Президента Ассоциации поддержки независимых АЗС ограбили, украв у него из дома в Подмосковье почти 265 тыс. рублей и дорогую одежду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что месяц назад в доме Михаила Беляка в Красногорске появилась домработница. 13 августа женщина забрала из дома 220 тыс. рублей, 340 фунтов стерлингов, несколько панам марки Hermes и кофт US POLOASS, духи Memo.

Но после того, как женщина забрала деньги и вещи, она пошла сдаваться в полицию. Однако позже выяснилось, что часть суммы она перевела родственникам в Узбекистан, а часть — потратила на себя.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полиция оштрафовала водителя, катавшего пассажира на крыше «Жигулей».

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