Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калининграде начали производить кроссоверы BAIC X55

«Автотор» запустил производство китайских кроссоверов BAIC X55

close
100%
Пресс-служба «Автотор»

С конвейера калининградского автозавода «Автотор» сошла первая партия автомобилей BAIC X55. Об этом сообщается в релизе предприятия, поступившем в «Газету.Ru».

Кроссовер BAIC X55 разработан китайским автопроизводителем BAIC, штаб-квартира которого расположена в Пекине. Он получил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощностью 188 л.с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 7,8 с.

Кроссовер оснащен камерой кругового обзора, шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем. В числе других опций — электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

Промышленное производство автомобилей BAIC на «Автоторе» началось в апреле 2023 года. В ближайшее время предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC.

Ранее сообщалось, что компания Hongqi начнет продажи новых седанов E001 в ноябре 2023 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях