В Калининграде начали производить кроссоверы BAIC X55

С конвейера калининградского автозавода «Автотор» сошла первая партия автомобилей BAIC X55. Об этом сообщается в релизе предприятия, поступившем в «Газету.Ru».

Кроссовер BAIC X55 разработан китайским автопроизводителем BAIC, штаб-квартира которого расположена в Пекине. Он получил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощностью 188 л.с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 7,8 с.

Кроссовер оснащен камерой кругового обзора, шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем. В числе других опций — электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.

Промышленное производство автомобилей BAIC на «Автоторе» началось в апреле 2023 года. В ближайшее время предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC.

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