В России предложили ввести аналог ОСАГО для курьеров на электросамокатах

В России необходимо предусмотреть страхование гражданской ответственности в случае, если курьеры на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нанесли ущерб другим гражданам при доставке. Такое предложение в беседе с RT высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, комментируя идею обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, нанесенный курьерами на электросамокате.

По мнению Ярмуш, можно разработать аналог ОСАГО для любых других транспортных средств, кроме автомобиля, на которых перемещаются курьеры.

«Чтобы это делала страховая компания. <...> Законодатель должен учитывать все варианты доставки, все варианты организации такой работы и продумать, как лучше защитить граждан, которые становятся невольными жертвами», — пояснила Ярмуш.

8 августа в Москве заключили под стражу 22-летнего курьера, который на электровелосипеде сбил пешехода и скрылся с места преступления. Пострадавшая женщина госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ранее эксперт призвал ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров.