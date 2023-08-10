В России появился в продаже пикап JAC T8 Pro

На официальном сайте китайского автопроизводителя JAC в России обнародованы комплектации и цены пикапа JAC T8 Pro.

Автомобиль представлен в единственной комплектации Full Extra с ксеноновым светом, бесключевым доступом, парктрониками спереди и сзади, кожаной отделкой салона, кондиционером, медиасистемой с 10-дюймовым экраном и электронной комбинацией приборов на базе 10-дюймового дисплея.

JAC T8 Pro вышел на российский рынок с двумя силовыми агрегатами. Бензиновый турбомотор 2.0 выдает 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Дизель того же рабочего объема развивает 139 л.с. и те же 320 Нм момента. Обе версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Базовая стоимость автомобиля — от 2 820 000 рублей.

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