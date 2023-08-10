Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье обломок беспилотника разбил стекло автомобиля

Обломок сбитого украинского БПЛА пробил автомобиль семейной пары из Москвы

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль, в котором ехала семейная пара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автомобиль ехал по Минскому шоссе в сторону Москвы. За несколько километров до ЦКАД, в 4:30 утра, над трассой раздался взрыв. Затем — яркая вспышка и звук треснувшего заднего стекла. Когда машина остановилась, в салоне был найден обломок дрона.

Семейная пара не пострадала.

Ранее сообщалось, что В Крыму работники АЗС нашли мину времен Великой Отечественной войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях