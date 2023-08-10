В Подмосковье обломок беспилотника разбил стекло автомобиля

Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль, в котором ехала семейная пара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автомобиль ехал по Минскому шоссе в сторону Москвы. За несколько километров до ЦКАД, в 4:30 утра, над трассой раздался взрыв. Затем — яркая вспышка и звук треснувшего заднего стекла. Когда машина остановилась, в салоне был найден обломок дрона.

Семейная пара не пострадала.

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