Работники АЗС нашли мину во время уборки мусора

В Ленинском районе Крыма на территории автозаправочной станции (АЗС) найдена мина времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Mash на волне.

По данным канала, сотрудники АЗС, расположенной на 53 километре трассы «Таврида», собирали мусор на территории заправки и обнаружили подозрительный предмет.

Сотрудники АЗС вызвали полицию и МЧС. Боеприпас оказался минометной миной. Взрывоопасный предмет обезвредили саперы.

Ранее сообщалось, что Петербургские полицейские задержали подозреваемого в автомобильном поджоге в одном из дворов Васильевского острова.