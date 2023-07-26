В Кемеровской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами

На трассе в Кемеровской области опрокинулся рейсовый автобус, в котором ехали 40 пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла на 299-м километре трассы «Бийск — Новокузнецк». Восемь пассажиров обратились за медицинской помощью, угрозы их жизни нет.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту «Белокуриха – Новокузнецк», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении полиции.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. На кадрах с места происшествия видно, что ДТП произошло на двухполосной асфальтированной дороге.

Автобус, опрокинувшийся на правый борт, смял при этом ограждение у края проезжей части. На видеозаписях, снятых очевидцами происшествия, видно, что около места аварии образовалась крупная пробка. Видео опубликовал Telegram-канал «АвтоХак Новокузнецк».

Ранее в Новосибирске оторвавшаяся дверь автобуса травмировала пассажирку.