Полиция задержала вооруженного пациента больницы, угнавшего машину

Пациент больницы открыл стрельбу и угнал автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Черное Белое Тольятти». Инцидент произошел в Ставропольском районе Самарской области.

«Сегодня на трассе м5 у кафе «Ковчег» перед заведением в лесу псих, сбежавший из больницы, выстрелил в человека в ногу и угнал машину», — сообщили свидетели.

Пострадавшему оказана помощь. Угнанный автомобиль обнаружен в лесу. Злоумышленник пойман.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пассажирка автобуса получила травмы из-за неисправной двери транспорта.