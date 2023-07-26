Полиция оштрафовала родителей подростков, установивших диван на электросамокат

В Москве Госавтоинспекция оштрафовала родителей несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«Во время мониторинга сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекторами был выявлен видеоролик, на котором неустановленные лица, управляя прокатным электросамокатом, двигались по улице Ладожская, при этом на самокат был установлен диван», — говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД задержали двоих несовершеннолетних 15 и 14 лет, управлявших электросамокатом. Для аренды они использовали аккаунт третьего лица. На место были вызваны родители подростков, составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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