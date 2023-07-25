Changan начнет продажи в России кроссовера CS75 Plus нового поколения

Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения выйдет на рынок России. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Длина новинки составляет 4700 мм, кроссовер оснащен турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 178 л.с. (265 Нм), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний, максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Автомобиль получил светодиодную оптику, единый блок приборной панели и мультимедиа-системы, ряд электронных систем помощи водителю, а также независимую подвеску (типа McPherson спереди и многорычажную сзади).

Список оборудования и цены будут объявлены дополнительно, модель станет 14-й в российской линейке бренда.

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Ранее компания Changan анонсировала дебют в России нового седана Lamore.