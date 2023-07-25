Китайский автобренд Hongqi запустил продажи двух моделей в России

Китайский автобренд Hongqi начал продажи седанов H5 и внедорожников HS5 на российском рынке. Об этом говорится в сообщении дистрибьютора марки, компании «ФАВ — Восточная Европа», которое поступило «Газете.Ru».

Седан Hongqi H5 доступен в двух комплектациях за 4,79 млн и 4,99 млн рублей. Длина модели составляет 4,98 м, автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом», привод только передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды. В базовую версию входят панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и прочие опции. Более дорогая комплектация дополняется в том числе системой адаптивного ближнего света и кожаной отделкой сидений.

close 100% Hongqi

Кроссовер Hongqi HS5 длиной 4,76 м оснащен системой полного привода и бензиновым мотором 2,0 л мощностью 218 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает за 8,7 с. Модель также доступна в двух комплектациях (4,99 млн и 5,59 млн рублей). В список опций входят адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, вентиляция и подогрев передних сидений, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки с камерой кругового обзора.

До середины следующего года Hongqi планирует представить на российском рынке от двух до четырех новых моделей.

Ранее в России анонсировали продажи новой версии внедорожника Tank 300.