Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина расстрелял камеры весогабаритного контроля на шоссе в Приморье

Злоумышленник расстрелял три камеры весогабаритного контроля на трассе Владивосток-Находка

На трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».

По предварительным данным, стоимость трех камер, распознающих государственные регистрационные знаки, превышает 7 млн рублей.

По данным канала, в Приморском крае злоумышленники повредили уже 15 комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб от действий злоумышленников — более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль на полном ходу врезался в дорожное ограждение на Московской кольцевой автодороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях