Мужчина расстрелял камеры весогабаритного контроля на шоссе в Приморье

На трассе Владивосток-Находка, рядом с городом Фокино, неизвестный в камуфляжном костюме произвел несколько выстрелов из укрытия по камерам комплекса весогабаритного контроля. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».

По предварительным данным, стоимость трех камер, распознающих государственные регистрационные знаки, превышает 7 млн рублей.

По данным канала, в Приморском крае злоумышленники повредили уже 15 комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб от действий злоумышленников — более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль на полном ходу врезался в дорожное ограждение на Московской кольцевой автодороге.