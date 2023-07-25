Грузовой автомобиль врезался в ограждение на МКАД

Грузовой автомобиль на полном ходу врезался в дорожное ограждение на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом на трассу М4 «Дон») грузовой автомобиль наехал на ограждение. Движение затруднено - съезд с внешней стороны МКАД на М4 «Дон» перекрыт», — говорится в сообщении.

Судя по видео, водитель автомобиля перед столкновением пытался снизить скорость, но по какой-то причине не перестроился в другой ряд. По данным канала, на место ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Каланчевской улице в центре Москвы водитель автомобиля Maserati сбил пешехода и врезался в стену здания.