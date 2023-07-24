Внедорожник Toyota протаранил супермаркет в Подмосковье

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado протаранил здание супермаркета «Пятерочка» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал запись происшествия.

Авария произошла в подмосковной деревне Васькино. На записи видно, как черный внедорожник заехал на парковку у магазина, после чего резко ускорился и пробил стену здания. Автомобиль снес стеллаж с напитками и другими продуктами.

В момент ДТП рядом со стеллажом стояла женщина, она не пострадала, как и водитель машины. По данным канала, он, пытаясь припарковаться, перепутал педали.

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