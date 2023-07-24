Угонщики сожгли два автомобиля после того, как не смогли их завести

В Симферополе полицейские задержали двух мужчин, которые сожгли два автомобиля после неудачной попытки угона и пытались поджечь третий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, двое мужчин по имени Виктор и Василий забрались в чужой ВАЗ-2107, возвращаясь с работы. В течение 20 минут они пытались завести автомобиль и уехать, а когда это сделать не удалось, подожгли салон машины зажигалкой.

На кадрах с последствиями инцидента видно, что в результате пожара салон и багажный отсек машины полностью выгорели. Затем злоумышленники попытались угнать припаркованный Opel, но также не смогли этого сделать. Автомобиль также был подожжен. Кроме того, из машины похитили находившиеся там консервы.

Полицейские, приехавшие на вызов по поводу первого поджога, задержали одного из подозреваемых, который отстал от своего подельника. Второго схватили, когда он пытался поджечь еще одну машину.

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