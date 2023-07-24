Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Угонщики сожгли два автомобиля после того, как не смогли их завести

В Симферополе двое злоумышленников сожгли два автомобиля

close
100%
Mash на волне' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash на волне

В Симферополе полицейские задержали двух мужчин, которые сожгли два автомобиля после неудачной попытки угона и пытались поджечь третий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, двое мужчин по имени Виктор и Василий забрались в чужой ВАЗ-2107, возвращаясь с работы. В течение 20 минут они пытались завести автомобиль и уехать, а когда это сделать не удалось, подожгли салон машины зажигалкой.

На кадрах с последствиями инцидента видно, что в результате пожара салон и багажный отсек машины полностью выгорели. Затем злоумышленники попытались угнать припаркованный Opel, но также не смогли этого сделать. Автомобиль также был подожжен. Кроме того, из машины похитили находившиеся там консервы.

Полицейские, приехавшие на вызов по поводу первого поджога, задержали одного из подозреваемых, который отстал от своего подельника. Второго схватили, когда он пытался поджечь еще одну машину.

Ранее в центре Москвы водитель грузовика напал на парковочного инспектора и отобрал у него планшет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях