Водитель BMW протаранил Kia во дворе и угрожал избить очевидца

В Стерлитамаке в одном из дворов водитель BMW протаранил Kia и повредил две припаркованные машины. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На записи видно, как водитель немецкой иномарки врезался в легковушку, которая заезжала во двор перед ним. После ДТП мужчина вышел из машины, нецензурно выругался на местных жителей и в адрес полицейских, которых собиралась вызвать женщина, а также угрожал избить стоящего рядом мужчину. Отмечается, что с места аварии водитель BMW скрылся, а сотрудники ГИБДД прибыли через час после происшествия.

Как рассказали в МВД, полицейские установили личность водителя и задержали его, им оказался оказался 39-летний житель Мелеузовского района. Из-за неадекватного поведения задержанного правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, медики решили госпитализировать мужчину в наркологическое отделение. Полицейские составили протоколы за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.

Ранее в Сочи пассажиры такси после ДТП устроили фотосессию на фоне разбитой машины в клумбе.