Стала известна дата дебюта нового седана Exeed Sterra ES

Новый электрический седан Exeed Sterra ES от компании Chery, который был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле, выйдет на китайский рынок в конце ноября текущего года. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Длина Sterra ES составляет 4945 мм при колесной базе 3000 мм. Электрокар будет доступен в двух модификациях: с одним мотором и приводом на два колеса, а также с двумя двигателями и полным приводом. Максимальный запас хода автомобиля составляет 700 км, в режиме быстрой зарядки за пять минут батарея способна накопить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне установлен экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма, за ее работу отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295 и операционная система Harmony OS от Huawei. Предполагается, что стоимость Exeed Sterra ES составит 200-300 тыс. юаней (2,5-3,8 млн рублей в переводе), конкурентами модели станут электрокары BYD Han EV, Leapmotor C01 и Neta S.

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