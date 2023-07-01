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Автобус уехал от водителя и протаранил остановку, мужчина пытался его удержать

В Ярославле неуправляемый автобус без водителя врезался в остановку

В Ярославле припаркованный автобус, из кабины которого вышел водитель, пришел в движение и повредил остановочный павильон, сообщает yar.mk.ru.

ДТП произошло у торгового центра «Вернисаж». По предварительным данным, водитель автобуса ушел на перерыв, не зафиксировав машину стояночным тормозом. В результате припаркованный на асфальтовой площадке автобус покатился под уклон, смещаясь вправо, и врезался в остановочный павильон. Остановка при этом получила сильные механические повреждения.

На видеозаписи инцидента, снятой камерой наблюдения, видно, что водитель пытался остановить неуправляемую машину собственными силами, схватившись за правый угол кузова, но ему не удалось этого сделать. В аварии никто не пострадал.

Также стало известно, что в Архангельской области на трассе «Холмогоры» асфальт ушел под землю из-за карстового провала.

Ранее в Польше скутеристка врезалась в самолет на аэродроме, повредив его фюзеляж.

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