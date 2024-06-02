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Игрок «Зенита» получил травму, уронив на голову крышку Кубка

Игрок «Зенита» Алип получил травму, уронив на голову крышку Кубка

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип получил травму, празднуя победу над калининградской «Балтикой» в Кубке России. Об этом сообщает Sport24.

Футболист резко поднял трофей вверх, и крышка с кубка упала прямо на голову казахстанскому футболисту. Алип сразу же схватился за голову, ему прямо на поле оказали помощь медики.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее в начале матча фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

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