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Дроны-камикадзе атаковали АЗС в Белгородской области

Гладков: дроны-камикадзе атаковали АЗС в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что беспилотники поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки, посечена автозаправочная колонка и один автомобиль, никто не пострадал.

До этого дежурные средства российской ПВО поразили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит 2 июня около 18.30 мск.

До этого силы ПВО РФ сбили пять украинских дронов в небе над Белгородской областью.

2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в Краснояружском районе региона после удара ВСУ. Как рассказал глава региона, в связи с этим сразу шесть населенных пунктов остались без света. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в поселке Прилесье, а также селах Репяховка, Графовка, Поповка, Романовка и Демидовка.

Ранее силы ПВО России сбили противокорабельную ракету над Белгородской областью.

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