Врачи рассказали, как лечить боли в горле, вызванные проблемами с желудком

Заброс кислоты из желудка в пищевод может привести к боли в горле, кашлю и насморку. При этом человек может не страдать от изжоги, а снижающие кислотность желудка лекарства не приносят облегчения. Об этом сообщает Daily Mail.

Рефлюкс — попадание кислого содержимого желудка в пищевод. Обычно это состояние вызывает изжогу, но существует «тихий рефлюкс». Он проявляется кашлем, болью в горле, ощущением комка в горле. Как и другие формы рефлюксной болезни, ее «тихая» форма возникает, когда клапан между желудком и нижней частью пищевода становится слабее.

Не до конца понятно, почему вместо изжоги люди могут страдать от кашля и боли в горле. Одна из теорий заключается в том, что при этой форме болезни содержимое желудка выбрасывается виде спрея, рассказал Daily Mail хирург Ник Бойл. Этот спрей может подниматься вверх к пищеводу, горлу и даже пазухам за носом. У одних при этом появляются хрипота, у других — неприятный привкус во рту или насморк. В некоторых случаях «тихий рефлекс» может привести к стойким инфекциям грудной клетки. Иногда таким людям ошибочно диагностируют астму. Британское исследование 2012 года, в котором обследовали 380 случайно выбранных людей, показало, что у каждого третьего наблюдались симптомы тихого рефлюкса.

Для диагностики используют осмотр желудка и пищевода с помощью эндоскопа и 24-часовое измерение pH в пищеводе. Любая форма рефлюкса требует лечения, так как это заболевание повышает риск рака пищевода. Начать нужно с изменения образа жизни и похудения при наличии ожирения. Препараты против «тихого рефлюкса» включают антациды для нейтрализации желудочной кислоты, альгинаты для формирования защитного барьера между желудком и пищеводом. Также могут быть назначены ингибиторы протонной помпы. Эти лекарства снижают выработку желудочной кислоты. Однако они, как правило, менее эффективны при тихом рефлюксе, поскольку проблему вызывает не только желудочная кислота, но также нарушение выработки желчи и пепсина. Эти вещества также важны при других формах рефлюкса, но они играют особенно большую роль при тихом рефлюксе.

Если консервативное лечение не помогает, применяют фундопликацию — хирургическую процедуру для укрепления клапана между пищеводом и желудком. Недавно была разработана новая форма этой операции без разрезов. Доступ в желудок осуществляется через горло, что делает процедуру менее травматичной.

Ранее врач рассказала, к каким специалистам обращаться для лечения храпа.