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В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА

Гладков: три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Три мирных жителя пострадали в результате падения боеприпасов и последующей детонации в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя», — написал глава региона, добавив, что все пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков отметил, что одна из пострадавших доставлена в отделение хирургии с осколочными ранениями и слепым ранением брюшной полости. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое, подчеркнул губернатор. Состояние еще двоих раненых оценивается как удовлетворительное.

2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в Краснояружском районе региона после удара ВСУ. Как рассказал глава региона, в связи с этим сразу шесть населенных пунктов остались без света. Проблемы с энергоснабжением зафиксировали в поселке Прилесье, а также селах Репяховка, Графовка, Поповка, Романовка и Демидовка.

Ранее в Белгородской области сбили пять украинских дронов.

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