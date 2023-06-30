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Нетрезвые мужчины задержали прохожего, который бил припаркованные автомобили

В Ростове-на-Дону очевидцы задержали мужчину, который повредил стоящие машины

В центре Ростова-на-Дону толпа нетрезвых мужчин задержала человека, который бил припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в Университетском переулке. Дебошир с собакой привлек внимание окружающих криками и повредил несколько припаркованных автомобилей. В результате за ним погналась толпа мужчин. Убегающего догнали и схватили в помещении стоматологической клиники, где он пытался скрыться. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина в футболке и шортах вбегает в здание, а затем туда же врываются шесть человек.

Преследователи удерживали мужчину до приезда полиции. Полицейские доставили его в отделение. Сообщается, что собака, принадлежащая задержанному, осталась на улице.

Также стало известно, что в Архангельской области на трассе М-8 «Холмогоры» образовался карстовый провал на всей ширине проезжей части. Яму оперативно заделали дорожные службы.

Ранее в Калининграде машина Росгвардии вылетела в кювет после столкновения с такси.

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