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Машина Росгвардии перевернулась после столкновения с такси

В Калининграде таксист протаранил автомобиль Росгвардии

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Телеграм-канал «Amber Mash»

В Калининграде служебный автомобиль Росгвардии перевернулся после столкновения с такси, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, авария произошла на улице Броненосная. От удара патрульную Lada Granta отбросило в кювет. По предварительным данным, водитель такси Volkswagen не уступил дорогу росгвардейцам, двигавшимся по главной дороге.

В аварии пострадали четыре человека. Помимо сотрудников силового ведомства, это водитель и пассажирка такси, которая получила сотрясение мозга. На фото с последствиями аварии видно, что у синего Volkswagen оторван задний бампер.

Также в Калининградской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в повреждении автомобиля своего брата. В качестве мотива он назвал недовольство тем, какую девушку брат выбрал в жены. Накануне стало известно, что в Костроме сотрудник ГИБДД переплыл реку, чтобы задержать пьяного водителя.

Ранее «Газета.Ru» писала о водителе автобуса, который нарушил ПДД восемь раз за 10 минут.

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