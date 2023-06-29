Водителя, обстрелявшего гаишников фейерверками, отправят на лечение к психиатрам

В Воронеже водителя Toyota, который в феврале этого обстрелял гаишников фейерверками во время погони, собираются отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в СУ СК РФ по области.

Комиссия врачей судебно-психиатрических экспертов заключила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, а в момент происшествия «он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

«Он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 36-летнего воронежца направлено в суд, он обвиняется по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В феврале за рулем Toyota Land Cruiser мужчина запускал фейерверки в сторону машины ДПС во время погони, позже в салоне его машины обнаружили дикого кота породы каракал.

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