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Mercedes прекратит выпуск Gelandewagen с моторами V8

Mercedes представил финальную версию Gelandewagen с двигателем V8

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Mercedes

Компания Mercedes-Benz выпустит спецверсию внедорожников G 500 с двигателем V8, сообщает Motor1. Со следующего года модель будет оснащаться только рядными 6-цилиндровыми моторами.

Тираж G 500 Final Edition составит 1,5 тыс. экземпляров, автомобили будут выпускать с сентября текущего года по март 2024 года. Внедорожники получат 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. (610 Нм).

Новинки отличаются 20-дюймовыми дисками особого дизайна, отделкой салона кожей наппа, аудиосистемой Burmester и различными деталями с надписью Final Edition. При открывании дверей автомобиля включается проекция слогана Stronger than Time «Сильнее, чем время»). Машины будут доступны в трех цветах кузова.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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