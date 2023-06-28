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В Калининграде начнется выпуск компактных электромобилей

«Автотор» запустит производство компактных электрокаров в 2024 году

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Калининградское предприятие «Автотор» планирует начать выпуск компактных электромобилей, завод по их производству запустят в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию компании.

Объем инвестиций в создание завода составляет 3,97 млрд рублей. Ожидается, что производственные мощности составят до 50 тыс. электрокаров в год, при этом новая модель будет полностью локализована в России, заявили представители «Автотора».

Электрокар разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний, он подойдет для эксплуатации в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах. Параллельно «Автотор» разрабатывает модель для маломобильных граждан, закрытых территорий и парковых зон. Также калининградская компания ведет строительство завода по производству электродвигателей, годовой объем выпуска составит 60 тыс. моторов в год.

Ранее «Автотор» объявил о строительстве в Калининграде металлургического комплекса для автомобильного производства.

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