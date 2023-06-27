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В США зафиксировали самую высокую смертность пешеходов в ДТП за 41 год

NYT: в США смертность пешеходов в ДТП оказалось самой высокой с 1981 года

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John Raoux/AP

В США количество смертей пешеходов в ДТП по итогам 2022 года оказалось самым высоким с 1981 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет ассоциации Governors Highway Safety Association (GHSA).

Согласно отчету, в прошлом году около 7,5 тыс. пешеходов погибли в дорожно-транспортных происшествиях в США. С 2010 по 2021 год смертность этих участников дорожного движения выросла на 77%, в то время как смертность в других видах ДТП увеличилась на 25%.

Ежедневно на дорогах в США погибает около 20 пешеходов, подсчитали эксперты. По словам аналитиков, факторами, которые могли способствовать увеличению количества смертельных происшествий, могли стать более рискованное вождение во время пандемии коронавируса, а также несоблюдение законов, направленных на обеспечение безопасности пешеходов.

Ранее в Москве мужчина угнал у своего друга Toyota Land Cruiser друга с 250 млн рублей в салоне.

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