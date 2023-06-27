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Гаишники задержали топ-менеджера итальянской компании с мефедроном

Baza: в Москве ДПС задержала топ-менеджера компании из Италии с мефедроном

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Топ-менеджер энергетической компании из Италии задержан в Москве, при себе у него обнаружили наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 61-летний Джованни Ди Масса передвигался на бизнес-такси, когда автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы обратили внимание, что итальянец нервничает, и решили его досмотреть. При себе у иностранца оказался пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что в нем содержалось 1,15 грамма мефедрона.

Джованни Ди Масса — топ-менеджер из международной корпорации ISS international, которая работает в нефтегазовом и энергетическом секторах, говорится в сообщении. Полиция готовится провести обыск у него дома.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угнал у своего друга Toyota Land Cruiser с 250 млн рублей внутри.

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