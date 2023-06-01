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Жена гаишника везла его после укуса пчелы в больницу и вылетела в кювет

В Башкирии гаишник после укуса пчелы сломал три ребра в ДТП

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Телеграм-канал Mash Batash

Инспектора ГИБДД в Башкирии ужалила в шею пчела во время демонтажа старого забора, а его жена при транспортировке пострадавшего в больницу не справилась с управлением автомобилем и вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, супруга пострадавшего, будучи медицинским работником, оказала ему первую помощь и повезла в ближайшую больницу, расположенную в райцентре Чекмагуш. Но в самом начале пути муж на пассажирском сиденье начал задыхаться. Из-за этого женщина отвлеклась от дороги и вылетела в кювет.

В результате полицейский, помимо отека, получил перелом трех ребер. Мужчину пришлось ввести в состояние искусственной комы. Женщина-водитель в ДТП получила сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что в Чувашии мужчина на электросамокате сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

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