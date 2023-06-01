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Мужчина с автоматом и в куртке «Жилищника» ограбил автосервис

Грабитель с автоматом напал на автосервис в Москве и украл 6,5 тыс. рублей

Мужчина, одетый в форменную куртку коммунального предприятия «Жилищник», ограбил автосервис в Москве. Его добычей стали 6,5 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, налет на автосервис произошел на проспекте Мира. На лице мужчины была надета медицинская маска. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что человек в синей куртке, войдя в мастерскую, сначала обыскал верстак, а затем достал из сумки предмет, похожий на автомат Калашникова, и направил на сотрудника, находившегося за кассой. Получив деньги, злоумышленник скрылся.

За нападение на автосервис ему грозит до 6,5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Орске пассажирка и водитель маршрутки подрались на автобусной остановке. Также стало известно, что тюнинг-фирма из Тольятти построила из «Нивы» багги с креплением для противотанковой ракеты.

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