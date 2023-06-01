Названы пять автокомпаний, которые повысили цены в России в мае

В мае пять автопроизводителей, предлагающих новые машины на российском рынке, изменили цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Автоновости дня».

В частности, китайский бренд Exeed снизил размер «специальной выгоды» при покупке автомобилей, в результате чего их цена увеличилась на 110-220 тыс. рублей в зависимости от модели. Также Exeed на несколько дней увеличил на 40 тыс. рублей цену кроссовера X AWD Premium Plus, после чего вернул к прежнему значению. Кроме того, Exeed удалил базовую комплектацию Luxury у автомобилей TXL и VX.

«АвтоВАЗ» поднял в среднем на 2% цены на семейство Granta и внедорожник Lada Niva Travel. В зависимости от комплектации, машины подорожали на 5-39 тыс. рублей.

Китайский Haval изменил прайс-листы на кроссоверы F7, F7x и Dargo, которые выросли в цене на 50 тыс. рублей. GAC на 200 тыс. рублей увеличил цену кроссовера GS8, а рекомендованная розничная цена внедорожников Tank 300 и 500 выросла в мае на 100-150 тыс. рублей.

Ранее страховщики назвали стоимость оформления полиса ОСАГО для обновленной Lada Vesta.