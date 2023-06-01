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Владелица Porsche Cayenne отсудила у дорожников 800 тыс. рублей из-за ямы

Нижегородка разбила подвеску Porsche на яме и отсудила у дорожников 800 тыс. рублей

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Телеграм-канал Ni Mash

В Нижегородской области местная жительница отсудила 800 тыс. рублей у главного управления автодорог после того, как влетела в дорожную яму и повредила подвеску своего Porsche Cayenne. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, после того, как автомобиль попал на выбоину, его удалось остановить только через 150 м. В результате ДТП у Cayenne оказались пробитыми два колеса и пришла в негодность пневмоподвеска. Владелица машины по имени Екатерина обратилась в суд с требованием взыскать с дорожников стоимость ремонта.

Суд встал на сторону пострадавшей автовладелицы и присудил ей 800 тыс. рублей, однако эта сумма составила лишь половину от стоимости восстановления Cayenne. Судебная экспертиза назвала стоимость работ и запчастей завышенной.

Ранее стало известно, что в Волжском автомобиль ВАЗ-21099 врезался в дерево и разорвался пополам.

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