Страховщики назвали стоимость ОСАГО на обновленную Lada Vesta

Полис ОСАГО на обновленную Lada Vesta обойдется автовладельцу минимум в 5,6 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей страховых компаний.

В частности, в «Страховом доме ВСК» сообщили, что за ОСАГО на Vesta c мотором мощностью 90 л.с. придется заплатить минимум 5632 рубля, за машину мотором на 106 л.с. — 6144 рубля за год.

В «Альфастраховании» уточнили, что на Vesta для единственного вписанного в полис водителя возрастом 30 лет ОСАГО будет стоить 7535 рублей, если мощность двигателя машины — 106 л.с. (за 90-сильный на 10% дешевле).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» объявил прием предзаказов на обновленную Lada Vesta, производство которой возобновлено на заводе в Тольятти.