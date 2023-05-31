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«АвтоВАЗ» объявил старт приема предзаказов на обновленные Lada Vesta

«АвтоВАЗ» начал отгрузку обновленных Lada Vesta дилерам

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LADA

В России начался прием заказов на обновленные Lada Vesta, стартовала отправка автомобилей в дилерские центры, объявил «АвтоВАЗ». Машины будут доступны в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

Цена обновленной Lada Vesta начинается от 1,24 млн рублей (в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем). Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Выпуск автомобилей с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором начнется в I квартале 2024 года.

В базовое оснащение Vesta входят две подушки безопасности, система ABS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.

На «АвтоВАЗе» отметили, что в салоне обновленной Vesta применены новые материалы отделки, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для смартфона. Другими нововведениями стали цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном в старших комплектациях.

Ранее сообщалось, что в июне на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартует производство автомобилей Lada X-Cross 5, в течение двух лет на предприятии наладят выпуск еще двух новинок.

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