Три человека погибли при столкновении Renault и «Газели» в Крыму

В Крыму на автодороге, соединяющей Херсонскую область, Симферополь, Алушту и Ялту, при столкновении кроссовера Renault Duster и фургона «Газель» погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Крым». Инцидент произошел в районе села Перевальное около 14.30.

«Водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель «Газели» получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир, находившийся в «Газели», доставлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

На фотографиях с последствиями ДТП видно, что у обоих автомобилей разбита передняя часть. Кузов Renault Duster при этом сильно деформирован, а «Газель» стоит поперек полосы, уткнувшись в отбойник на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области лесовоз задел выступающей за габарит машины опорой велосипедистку, она погибла.