Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три человека погибли при столкновении Renault и «Газели» в Крыму

В Крыму столкнулись Renault Duster и «Газель», оба водителя и один пассажир погибли

close
100%
МВД Крым' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД Крым

В Крыму на автодороге, соединяющей Херсонскую область, Симферополь, Алушту и Ялту, при столкновении кроссовера Renault Duster и фургона «Газель» погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Крым». Инцидент произошел в районе села Перевальное около 14.30.

«Водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель «Газели» получили травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир, находившийся в «Газели», доставлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

На фотографиях с последствиями ДТП видно, что у обоих автомобилей разбита передняя часть. Кузов Renault Duster при этом сильно деформирован, а «Газель» стоит поперек полосы, уткнувшись в отбойник на обочине. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области лесовоз задел выступающей за габарит машины опорой велосипедистку, она погибла.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях