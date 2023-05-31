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Российский завод по сборке Mazda перезапустят в партнерстве с компанией из Китая

Губернатор Кожемяко: автозавод «Соллерс» перезапустят с участием китайских партнеров

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

На автозаводе «Соллерс» во Владивостоке запустят новую линию по сборке автомобилей с участием китайских партнеров, сообщил губернатор края Олег Кожемяко, передает ТАСС.

«В крае реализуются крупные промышленные проекты: Находкинский завод минеральных удобрений, Приморский металлургический завод — это тысячи новых рабочих мест и поступлений в бюджеты [...] Восстанавливается производство автомобилей. Так, на заводе «Соллерс» с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии», — сказал Кожемяко.

В январе Кожемяко рассказывал, что производство на заводе «Соллерс» в Приморье планируется перезапустить в августе. СП «Соллерса» и Mazda выпускало автомобили на заводе во Владивостоке с 2011 года. На заводе собирали кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6. В «Соллерсе» ранее отмечали, что планируют выпускать на заводе кроссоверы среднего ценового сегмента, которые смогут заменить модели Mazda.

Ранее сообщалось, что «Соллерс» создаст мультибрендовый индустриальный центр по производству рамных коммерческих автомобилей на площадке УАЗ в Ульяновске.

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