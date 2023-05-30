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Котенок из Красноярска застрял под автомобилем и проехал по городу

В Красноярске котенок забрался под машину и проехал по городу

Автомобилистка из Красноярска обнаружила под бампером автомобиля котенка, который проехал вместе с ней по одной из самых протяженных улиц города. О случившемся рассказал телеканал ТВК в своем Telegram-канале.

Как рассказала Анастасия, утром она вышла из дома, села в машину и отправилась на работу. Проехав всю улицу Свердловскую (более 10 километров), она остановилась на светофоре и услышала мяуканье.

«Видели бы вы мои глаза, когда сквозь радио я услышала мяуканье. Меня окатило кипятком. Где-то под машиной находится котенок! А если он застрял? А если он получил травмы или ожог от двигателя? Но все обошлось. Котенок жив, немного простужен, имеет «друзей»- паразитов, но мы уже лечимся», – поделилась девушка.

Под задним бампером котенок проехал от Николаевского моста до улицы Матросова. Сейчас животному ищут хозяев.

Похожий случай произошел в прошлом году, тогда кот из Брянска проехал под капотом автомобиля почти 200 километров.

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