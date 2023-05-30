Автомобилист вонзил нож в машину глухонемого водителя в Воронеже

В Воронеже агрессивный автомобилист вонзил нож в капот машины глухонемого водителя, сообщает «TV Губерния. Воронеж», который опубликовал запись инцидента.

На улице Плехановской глухонемой мужчина на Lada Granta съезжал с выделенной полосы для общественного транспорта, однако водитель Volkswagen не пустил его в свой ряд. Как рассказал знакомый пострадавшего автомобилиста, водитель иномарки решил его проучить и вонзил нож в капот, а также сломал ручку на задней двери, после чего скрылся.

Глухонемой мужчина вызвал полицию. Отмечается, что ждать правоохранителей ему пришлось почти до полуночи. В региональном управлении МВД подтвердили, что инцидент произошел в Воронеже 26 мая, полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП, в котором BMW вылетела на тротуар и сбила людей в Мытищах.