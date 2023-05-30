В Мытищах BMW сбил четырех человек у здания колледжа

В Мытищах автомобиль BMW въехал в толпу людей на тротуаре. Об этом сообщает 112.

По данным канала, ДТП произошло на Олимпийском проспекте у здания колледжа. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением.

Как сообщает Mash, автомобиль сбил четырех человек. Первую помощь всем оказала студентка медколледжа, которая проходила мимо.

Под колесами BMW оказались две женщины, у одной выбиты зубы и, возможно, перелом ноги. Вторая, предварительно, сломала ребра. Также пострадали 16-летний парень и 18-летняя девушка.

Студентка медколледжа осмотрела всех до приезда скорой, оказала первую помощь и передала пострадавших врачам.

Отмечается, что после ДТП водитель вышел из машины и стал молить о прощении на коленях.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Петербурга лишили водительских прав за пьяную езду.