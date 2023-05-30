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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись под Брянском

Водителю Kia оторвало руку в ДТП с грузовиком под Брянском

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Госавтоинспекция Брянской области

Под Брянском водителю Kia Rio в результате аварии оторвало руку. Об этом сообщает ГИБДД Брянской области.

«ДТП произошло 29 мая около 16 часов 55 минут на 104 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». Водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes Atego, после чего грузовик съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадал водитель Kia Rio. Во время столкновения ему оторвало левую руку. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Оба участника ДТП прошли медицинское освидетельствование. В момент аварии они были трезвы.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Охотск Хабаровской области без прав угнала внедорожник мужа и устроила ДТП.

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