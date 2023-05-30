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Женщина угнала автомобиль у мужа в Охотске

В Охотске женщина угнала у мужа внедорожник и врезалась на нем в дом

Жительница поселка Охотск Хабаровской области без прав угнала внедорожник мужа и устроила ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что 38-летняя женщина угнала автомобиль Toyota Hilux Surf, но не справилась с управлением и врезалась сначала в остановку, а потом в деревянный дом.

После ДТП женщина ушла с места происшествия. Муж и полицейские узнали обо всем одновременно: первый не нашел автомобиль на месте, вторым позвонили возмущенные люди.

Ранее сообщалось, что самосвал опрокинулся на бок на МКАД в районе Сколковского шоссе.

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