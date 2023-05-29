«АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму Lada Vesta

«АвтоВАЗ» до конца 2023 года добавит в цветовую гамму обновленной Lada Vesta два новых цвета, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора производственных проектов «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

Один из новых для Vesta цветов в спецификации «АвтоВАЗ» называется Coriander, это коричневый металлик. О том, какой цвет еще пополнит палитру эмалей, применяемых для окраски Lada Vesta, в компании не называют, но при этом дают понять, что ситуация зависит от стабильности поставок эмали.

Ранее стало известно, что дилеры Honda в России значительно расширили модельный ряд за счет поставок автомобилей из Китая. Также стало известно, что принадлежащий Chery бренд Exeed убрал из российской модельной линейки наиболее доступные версии двух кроссоверов.