Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму Lada Vesta

No Limits: Lada Vesta в 2023 году получит два новых цвета

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

«АвтоВАЗ» до конца 2023 года добавит в цветовую гамму обновленной Lada Vesta два новых цвета, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора производственных проектов «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

Один из новых для Vesta цветов в спецификации «АвтоВАЗ» называется Coriander, это коричневый металлик. О том, какой цвет еще пополнит палитру эмалей, применяемых для окраски Lada Vesta, в компании не называют, но при этом дают понять, что ситуация зависит от стабильности поставок эмали.

Ранее стало известно, что дилеры Honda в России значительно расширили модельный ряд за счет поставок автомобилей из Китая. Также стало известно, что принадлежащий Chery бренд Exeed убрал из российской модельной линейки наиболее доступные версии двух кроссоверов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях