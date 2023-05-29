Житель Москвы лишился электросамоката, пока ел шаурму

Самый дорогой в России электросамокат украли у москвича, пока он ночью ел шаурму у себя в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел в Пресненском районе столицы. 30-летний мужчина около двух часов ночи приехал на самом дорогом массовом электросамокате Dualtron X2 Limited (цена — около 480 тыс. руб.) к себе в гараж на Шмитовском проезде, чтобы съесть купленную ранее шаурму.

Самокат он оставил у ворот, а сам зашел внутрь. После приема пищи мужчина вышел на улицу и, не обнаружив самокат, написал заявление в полицию. По его словам, пропала также сумка, в которой находились 130 тыс. рублей. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Череповце 52-летний водитель автомобиля Renault пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонный блок при въезде на мост и погиб.