Депутат Нилов предложил запретить водителям без российских прав заниматься перевозкой пассажиров

Для работы в России водителем необходимо иметь российское водительское удостоверение. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так депутат прокомментировал ДТП в Уфе, которое произошло из-за гонок водителей автобусов.

«Чтобы работать водителем в России, нужно иметь российские водительские права! И произошедшее в Уфе — очередное тому доказательство. Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца, должен быть принят», — отметил Ярослав Нилов.

По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект будет вновь внесен на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе страны. Авария произошла в ночь на понедельник.