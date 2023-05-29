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Депутат Нилов предложил запретить водителям без российских прав заниматься перевозкой пассажиров

Депутат Нилов: для работы водителем в России нужно иметь российские водительские права

Для работы в России водителем необходимо иметь российское водительское удостоверение. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так депутат прокомментировал ДТП в Уфе, которое произошло из-за гонок водителей автобусов.

«Чтобы работать водителем в России, нужно иметь российские водительские права! И произошедшее в Уфе — очередное тому доказательство. Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца, должен быть принят», — отметил Ярослав Нилов.

По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект будет вновь внесен на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что автобус со сторонниками правящей Партии справедливости и развития Турции попал в ДТП у города Сапанджа на западе страны. Авария произошла в ночь на понедельник.

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