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Пешеход попал под колеса автомобиля на МКАД

В Москве автомобиль сбил перебегавшего МКАД мужчину

В Москве кроссовер сбил мужчину, который попытался перебежать МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 2-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина был сбит кроссовером, когда практически перебежал дорогу. При этом водитель пытался уйти от столкновения. О состоянии перебегавшего дорогу мужчины не сообщается.

Ранее стало известно, что автомобильная авария с участием семи автомобилей произошла в Ростовском районе Ярославской области.

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