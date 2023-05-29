В России намерены изменить порядок локализации автомобилей

Минпромторг РФ готовит изменения в регламент порядка локализации промпродукции из России. Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Планируется ввести перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов.

Сама балльная система была введена в 2019 году. Она в том числе позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках.

Автоконцерн, относительно того, сколько он получил баллов, получает и соответствующие промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.

Максимальное количество баллов составляет 7000. Сейчас такие контракты почти у всех заводов в РФ. Текущая шкала включает баллы за сварку кузова, его окраску, штамповку кузовных деталей из российского металла. За все это можно получить максимум 1500 баллов. К примеру, обновленная Lada Vesta получает в совокупности 4500 баллов.

Минпромторг запланировал снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов. Это нововведение обсуждается Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом.

Ранее сообщалось, что на площадке УАЗа будут собирать китайские машины от Sollers. По словам председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова, запуск производства Sollers Argo в Ульяновске позволит реализовать синергию с УАЗом по части локализации ключевых узлов и агрегатов.