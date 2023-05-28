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Внедорожник УАЗ врезался легковушку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде УАЗ на полном ходу врезался в Renault Logan

В Нижнем Новгороде два автомобиля столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Отмечается, что ДТП произошло этой ночью на перекрестке Веденяпина и Южного шоссе. Судя по видео, автомобль УАЗ на полном ходу врезался в выехавший на перекресток Renault Logan. Удар пришелся в левую сторону иномарки. После этого, обе машины отбросило на дорожное ограждение.

О пострадавших в ДТП ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Казани многодетная мать погибла под колесами, перебегая Горьковское шоссе.

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