Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дилер сообщил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

«АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на автомобили Lada с 1 мая 2023 года, утверждают представители автосалона «Купи-Ладу» в Тольятти.

В соцсетях представители автосалона опубликовали документ от «АвтоВАЗа», информирующий дилеров о повышении цен. В соответствии с условиями дилерского договора с 1 мая будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили, говорится в документе.

Так, седан Lada Granta подорожает на сумму от 14 тыс. до 29 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Granta в кузове лифтбэк станет дороже на 24-39 тыс. рублей. Спортивная версия Drive Active увеличится в цене на 18-28 тыс. рублей. Наконец, внедорожники Lada Niva Travel подорожают на сумму от 18 тыс. до 28 тыс. рублей, сообщил дилер.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» изучает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях