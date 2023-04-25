Дилер сообщил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая

«АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на автомобили Lada с 1 мая 2023 года, утверждают представители автосалона «Купи-Ладу» в Тольятти.

В соцсетях представители автосалона опубликовали документ от «АвтоВАЗа», информирующий дилеров о повышении цен. В соответствии с условиями дилерского договора с 1 мая будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили, говорится в документе.

Так, седан Lada Granta подорожает на сумму от 14 тыс. до 29 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Granta в кузове лифтбэк станет дороже на 24-39 тыс. рублей. Спортивная версия Drive Active увеличится в цене на 18-28 тыс. рублей. Наконец, внедорожники Lada Niva Travel подорожают на сумму от 18 тыс. до 28 тыс. рублей, сообщил дилер.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» изучает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.